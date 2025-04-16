Энап® таблетки (Enap® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,60
Экономия при брони: -1,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
122,30 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
190,40
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,81
Экономия при брони: -4,31 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
82,36
Экономия при брони: -12,27 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
125,68
Экономия при брони: -19,55 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
213,17
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
118,77
Экономия при брони: -17,77 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека доброго дня
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
57,76
Экономия при брони: -3,12 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
85,27
Экономия при брони: -4,61 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
126,85
Экономия при брони: -10,52 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
209,80
Экономия при брони: -14,71 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,73
Экономия при брони: -6,28 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
73,33
Экономия при брони: -3,46 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
113,03
Экономия при брони: -7,21 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
203,95
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
57,26
Экономия при брони: -4,27 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
82,81
Экономия при брони: -4,29 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
126,55
Экономия при брони: -17,48 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
196,16
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,35
Экономия при брони: -5,63 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
41,31
Экономия при брони: -2,05 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,77
Экономия при брони: -3,72 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,86
Экономия при брони: -23,93 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
186,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,45
Экономия при брони: -3,27 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
83,96
Экономия при брони: -5,44 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
130,24
Экономия при брони: -16,56 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
201,54
Экономия при брони: -20,68 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,99
Экономия при брони: -7,09 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,93
Экономия при брони: -5,67 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
203,75
Экономия при брони: -20,97 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
186,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,74
Экономия при брони: -2,96 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
113,92
Экономия при брони: -9,83 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,15
Экономия при брони: -16,03 грн