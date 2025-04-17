Энап® таблетки (Enap® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
113,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,08
Экономия при брони: -1,53 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
113,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,04
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
73,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,10
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
112,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,39
Экономия при брони: -9,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
81,33
Экономия при брони: -13,02 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
120,80
Экономия при брони: -14,29 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
206,57
Экономия при брони: -23,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,10
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
52,12
Экономия при брони: -3,41 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
83,90
Экономия при брони: -4,48 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
119,35
Экономия при брони: -10,26 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
203,60
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
192,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,85
Экономия при брони: -8,11 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,83
Экономия при брони: -11,01 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
122,50
Экономия при брони: -17,74 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,12
Экономия при брони: -19,93 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
193,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,13
Экономия при брони: -7,85 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,15
Экономия при брони: -11,40 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
120,90
Экономия при брони: -15,41 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
191,81
Экономия при брони: -11,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,86
Экономия при брони: -3,37 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
81,84
Экономия при брони: -13,02 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
129,84
Экономия при брони: -21,17 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
210,09
Экономия при брони: -23,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto