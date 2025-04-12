решение о назначении препарата Логест® следует принимать с учетом факторов риска, в том числе факторов риска развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ), а также риска ВТЭ, связанной с применением препарата Логест®, по сравнению с другими КГК (комбинированными гормональными контрацептивами) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

При наличии любого из состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения препарата Логест®.

В случае обострения или появления указанных ниже симптомов или факторов риска женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом для принятия решения о прекращении применения препарата Логест®.

Риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ)

Риск развития ВТЭ возрастает у женщин, применяющих КГК, по сравнению с женщинами их не принимающих. Препараты, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон, связанные с низким риском развития ВТЭ. Риск развития ВТЭ, ассоциированный с применением других КГК, таких как препарат Логест®, может возрастать вдвое. Решение о назначении любого из КГК, кроме тех, которые обладают низким риском развития ВТЭ, следует принимать после обсуждения с женщиной. Следует убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, ассоциированный с применением препарата Логест®, степень влияния имеющихся у нее факторов риска и тот факт, что риск ВТЭ является наиболее высоким в течение первого года применения. По некоторым данным риск ВТЭ может возрастать при восстановлении приема КГК после перерыва в 4 недели или дольше.

Прогнозируется, что из 10000 женщин, которые получают КГК, содержащие гестоден, у 9−12 женщин развивается ВТЭ в течение 1 года; у женщин, применяющих КГК, которые содержат левоноргестрел, этот показатель составляет 6.

В обоих случаях число случаев ВТЭ за год была меньше ожидаемой во время беременности или в послеродовой период. 1-2% случаев ВТЭ могут заканчиваться летальным исходом.

1 Эти показатели получены на основе данных всех эпидемиологических исследований с учетом относительных рисков, связанных с приемом различных КГК по сравнению с применением КГК, содержащих левоноргестрел.

2 В среднем 5-7 случаев на 10000 женщино-лет на основе расчета относительного риска применения КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с таковым у женщин, КГК не получающих (около 2,3 – 3,6 случая).

Очень редко сообщалось о возникновении тромбоза других кровеносных сосудов, например артерий и вен печени, почек, мезентериальных сосудов, сосудов сетчатки, у женщин, применяющих КГК.

Факторы риска развития ВТЭ

Риск развития венозных тромбоэмболических осложнений у женщин, применяющих КГК, может быть значительно выше при наличии других факторов риска, особенно множественных (см. таблицу 2).

Применение препарата Логест® противопоказано женщинам с множественными факторами риска, что может повысить риск развития венозного тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым фактором по отдельности, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития ВТЭ. Если соотношение польза/риск является неблагоприятным, не следует назначать КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Таблица 2 Факторы риска развития ВТЭ



Фактор риска Примечание Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2) Риск значительно повышается при увеличении массы тела.

Особенно требует внимания при наличии других факторов риска. Длительная иммобилизация, большое оперативное вмешательство, операция на нижних конечностях или органах таза, нейрохирургические вмешательства или обширная травма.

Примечание: временная иммобилизация, в том числе перелеты >4 часов, также могут быть фактором риска развития ВТЭ, особенно у женщин с другими факторами риска. В таких ситуациях рекомендуется прекратить применение препарата (в случае планового оперативного вмешательства — не менее чем за 4 недели) и не возобновлять применение КГК ранее чем через 2 недели после полного восстановления двигательной активности. Во избежание нежелательной беременности следует применять другие методы контрацепции.

Следует рассмотреть целесообразность антитромботической терапии, если применение препарата Логест® не было прекращено ранее. Семейный анамнез (венозная тромбоэмболия у кого-нибудь из родственников или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, например до 50 лет). При наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом. Другие состояния, связанные с ВТЭ Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническое воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидноклеточная анемия. Возраст Особенно более 35 лет



Нет единого мнения относительно возможного влияния варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита на наступление или развитие венозного тромбоза.

Необходимо обратить внимание на повышенный риск развития тромбоэмболии в период беременности, особенно в течение 6 недель после родов (информацию о беременности и лактации см. Применение в период беременности или кормления грудью).

Симптомы ВТЭ (тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии)

Женщинам следует посоветовать в случае появления нижеуказанных симптомов немедленно обратиться к врачу и сообщить о том, что они применяют КГК.

Симптомами тромбоза глубоких вен могут быть:

− односторонний отек ноги и/или участки вдоль вены на ноге;

− боль или повышенная чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;

− ощущение жара в пораженной ноге, покраснение или изменение цвета кожи на ноге.

Симптомами тромбоэмболии легочной артерии могут быть:

− внезапная одышка невыясненной этиологии или учащенное дыхание;

− внезапный кашель, возможно с кровью;

− внезапная боль в грудной клетке;

− предобморочное состояние или головокружение;

− быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими и могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжелые явления (например инфекции дыхательных путей).

Другие проявления васкулярной окклюзии могут включать внезапную боль, отек и незначительное посинение конечности.

При окклюзии сосудов глаза начальной симптоматикой может быть нечеткость зрения, которая не сопровождается болевыми ощущениями и может прогрессировать до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.

Риск развития артериальной тромбоэмболии (АТЭ)

По данным эпидемиологических исследований применение любых КГК ассоциируется с повышенным риском артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или цереброваскулярных событий (таких как транзиторная ишемическая атака, инсульт). Артериальные тромбоэмболические явления могут заканчиваться летальным исходом.

Факторы риска развития АТЭ

При применении КГК риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий возрастает у женщин с факторами риска (см. таблицу 3).

Применение препарата Логест® противопоказано, если женщины имеют один серьезный или множественные факторы риска развития АТЭ, которые могут повысить риск развития артериального тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Если женщина имеет более одного фактора риска, рост риска может быть больше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск. Если соотношение польза/риск является неблагоприятным, не следует назначать КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Таблица 3. Факторы риска развития АТЭ



Фактор риска Примечание Возраст Особенно более 35 лет Курение Женщинам, использующим КГК, рекомендуется воздерживаться от курения. Женщинам в возрасте от 35 лет, которые продолжают курить, строго рекомендуется применять другой метод контрацепции. Артериальная гипертензия Ожирение (индекс массы тела превышает 30 кг/м2) Риск значительно повышается при увеличении массы тела. Особенно требует внимания при наличии у женщин других факторов риска. Семейный анамнез (артериальная тромбоэмболия у кого-нибудь из родственников или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, например, до 50 лет). При наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом. Мигрень Рост частоты или тяжести мигрени во время применения КГК (возможные продромальные состояния перед развитием цереброваскулярных событий) могут стать причиной немедленного прекращения приема КГК. Другие состояния, связанные с побочными эффектами со стороны сосудов. Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, пороки клапанов сердца, фибрилляция предсердий, дислипопротеинемия и системная красная волчанка.