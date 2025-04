фармакодинамика.

Комбинированные монофазные «мини-пили», которые содержат эстроген и прогестин. Индекс Перля скорректированный: 0,07 (19095 циклов). Процент неудач может повышаться в случае неправильного приема или пропуска приема таблеток.

Контрацептивное действие препарата Логест® базируется на трех взаимодополняющих факторах:

— на уровне гипоталамо-гипофизарной оси путем подавления овуляции;

— на уровне цервикальной слизи, которая становится непроницаемой для миграции сперматозоидов;

— на уровне эндометрия, который становится непригодным для имплантации.

Данные доклинических исследований по безопасности

Токсикологические исследования проводились с каждым из действующих веществ отдельно и в комбинации.

Исследования острой токсичности у животных указывают на отсутствие риска, связанного со случайной передозировкой.

Исследования с применением повторных доз не выявили риск для здоровья человека. Длительное исследование канцерогенности с применением повторных доз не выявило канцерогенный потенциал, однако неизвестно, как половые стероиды могут влиять на рост определенных тканей в гормонозависимых опухолях.

Исследование эмбриотоксичности, тератогенности и влияния на репродуктивную функцию не выявило особый риск при надлежащем применении эстрогенов/прогестинов, однако необходимо немедленно прекратить лечение в случае непреднамеренного их применения в начале беременности.

Исследования мутагенности in vitro и in vivo не выявили мутагенный потенциал этинилэстрадиола и гестодена.

Фармакокинетика.

Этинилэстрадиол

— быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте;

— максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-2 часа;

— при первом прохождении биологическая эффективность составляет около 45%;

— этинилэстрадиол связывается с альбумином и повышает способность связывания глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ);

— период полувыведения составляет около 28 часов;

— этинилэстрадиол сначала метаболизируется путем ароматического гидроксилирования, дальше метилируется и гидроксилируется до свободных метаболитов, конъюгатов (глюкуронидов и сульфатов);

— конъюгированные производные проходят желудочно-печеночную циркуляцию;

— около 40% метаболитов выводятся с мочой, около 60% - с калом;

— in vitro этинилэстрадиол является обратимым ингибитором CYP2C19, CYP1A1 и CYP1A2, как и необратимым ингибитором CYP3A4/5, CYP2C8 и CYP2J2.

Гестоден

— быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте;

— максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-2 часа;

— отсутствует эффект первого прохождения, биодоступность полная;

— гестоден сильно связывается с ГСПГ;

— период полувыведения составляет около 18 часов;

— ядро A уменьшается, далее приводится в форму глюкуронида;

— около 50% гестодена выводится с мочой, около 33% - з калом.