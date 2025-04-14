Днепр (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
400,20
Экономия при брони: -46,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
400,50
Экономия при брони: -46,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
407,68
Экономия при брони: -27,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
391,50
Экономия при брони: -36,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
399,38
Экономия при брони: -44,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
373,89
Экономия при брони: -19,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
395,63
Экономия при брони: -41,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
394,84
Экономия при брони: -36,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
376,19
Экономия при брони: -28,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
396,08
Экономия при брони: -49,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
372,95
Экономия при брони: -29,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
394,05
Экономия при брони: -33,44 грн