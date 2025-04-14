Киев
Логест® (Logest®)

Логест® (Logest®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 310 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
335,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
345,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
345,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
312,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
393,11
Экономия при брони: -34,35 грн
358,76 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
357,10 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
354,60 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
354,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
354,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
389,40
Экономия при брони: -15,73 грн
373,67 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
398,89
Экономия при брони: -33,47 грн
365,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
396,22
Экономия при брони: -30,80 грн
365,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -15,00 грн
360,00 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
354,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
347,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
358,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
344,90 грн
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