Киев (адрес не указан)
Доступно в 849 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
394,69
Экономия при брони: -59,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
386,20
Экономия при брони: -58,69 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
393,00
Экономия при брони: -52,25 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер