Киев
Логест® (Logest®)

Логест® (Logest®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 849 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
355,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
356,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
364,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -16,00 грн
359,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
394,69
Экономия при брони: -59,99 грн
334,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
330,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
386,20
Экономия при брони: -58,69 грн
327,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
331,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,89 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
393,00
Экономия при брони: -52,25 грн
340,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
323,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
357,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
359,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
342,00 грн
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