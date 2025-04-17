Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
392,70
Экономия при брони: -53,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
399,11
Экономия при брони: -59,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,61
Экономия при брони: -42,25 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
399,68
Экономия при брони: -43,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
389,89
Экономия при брони: -40,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
377,71
Экономия при брони: -46,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
416,01
Экономия при брони: -58,35 грн