Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
376,02
Экономия при брони: -25,02 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
362,80
Экономия при брони: -11,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
396,94
Экономия при брони: -38,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
401,80
Экономия при брони: -36,38 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,90
Экономия при брони: -30,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн