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Логест® (Logest®)

Логест® (Logest®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 173 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
355,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
376,02
Экономия при брони: -25,02 грн
351,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
360,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
362,80
Экономия при брони: -11,60 грн
351,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
393,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
330,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -10,40 грн
350,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
351,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
321,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
396,94
Экономия при брони: -38,18 грн
358,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
401,80
Экономия при брони: -36,38 грн
365,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -9,90 грн
351,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,90
Экономия при брони: -30,70 грн
351,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
351,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
332,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
351,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -9,90 грн
351,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
351,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -23,80 грн
351,20 грн
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