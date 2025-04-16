Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,16
Экономия при брони: -13,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
362,80
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
380,78
Экономия при брони: -34,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
365,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,04
Экономия при брони: -35,27 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
361,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
398,78
Экономия при брони: -58,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
395,85
Экономия при брони: -50,08 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
396,26
Экономия при брони: -56,64 грн