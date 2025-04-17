Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
360,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
399,71
Экономия при брони: -68,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
383,62
Экономия при брони: -20,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
403,82
Экономия при брони: -57,73 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
414,01
Экономия при брони: -59,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер