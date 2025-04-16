Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
411,72
Экономия при брони: -48,12 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
369,35
Экономия при брони: -53,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
380,28
Экономия при брони: -37,62 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,32
Экономия при брони: -52,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
395,18
Экономия при брони: -53,03 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
394,46
Экономия при брони: -37,76 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
407,12
Экономия при брони: -50,14 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
406,03
Экономия при брони: -42,43 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
395,29
Экономия при брони: -57,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
391,01
Экономия при брони: -53,35 грн