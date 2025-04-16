Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
393,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
369,35
Экономия при брони: -42,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,37
Экономия при брони: -50,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
400,08
Экономия при брони: -45,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
376,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
376,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
375,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
387,98
Экономия при брони: -14,58 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
389,80
Экономия при брони: -33,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
388,61
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
378,37
Экономия при брони: -51,64 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Логест® таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
374,90 грн