поскольку таблетки, покрытые оболочкой, препарата Дуспаталин® содержат лактозу и сахарозу, пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы, не следует принимать этот препарат.

Не применять препарат без консультации с врачом и следует обратиться к врачу как можно быстрее в следующих случаях:

— возраст от 40 лет;

— кровотечение из кишечника;

— недомогание или рвота;

— бледность и ощущение усталости;

— тяжелый запор;

— лихорадка;

— недавняя поездка за границу;

— беременность или подозрение на беременность;

— аномальное вагинальное кровотечение или выделения;

— затрудненное мочеиспускание или боль при мочеиспускании.

Следует проконсультироваться с врачом в случае возникновения новых симптомов, увеличения выраженности уже имеющихся симптомов или если состояние не улучшается после 2 нед лечения.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Существуют только очень ограниченные данные о применении мебеверина у беременных. Исследования репродуктивной токсичности у животных являются недостаточными. Мебеверин не рекомендуется применять во время беременности.

Кормление грудью. Неизвестно, экскретируется ли мебеверин или его метаболиты в грудное молоко человека. Экскреция мебеверина в грудное молоко животных не исследована. Мебеверин не следует принимать в период кормления грудью.

Фертильность. Нет клинических данных относительно влияния на мужскую или женскую фертильность, однако исследования на животных не свидетельствуют о негативном влиянии мебеверина на фертильность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Исследования влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились. Фармакодинамический и фармакокинетический профиль, а также постмаркетинговый опыт не свидетельствуют о каком-либо отрицательном влиянии на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.