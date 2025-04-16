Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
285,20
Экономия при брони: -49,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
255,55
Экономия при брони: -15,25 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
244,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
283,72
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
261,96
Экономия при брони: -25,98 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
261,34
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
254,56
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,40
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
252,70
Экономия при брони: -12,09 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
250,98
Экономия при брони: -19,42 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
280,50
Экономия при брони: -44,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,15
Экономия при брони: -14,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
252,33
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
278,80
Экономия при брони: -43,00 грн