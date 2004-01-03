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Производитель: Abbott Lab.

OOO «Абботт Украина»
01010, Киев, ул. Московская, 32/2, 7-й этаж
(044) 498-60-80
(044) 498-60-81
www.abbott.com
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Найдено: 18 препаратов
Бруфен® гранулы шипучие, 600 мг, саше, № 30; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Гранулы шипучие, 600 мг, саше, № 30 Abbott Laboratories GmbH
В 996 аптеках
от 291,49 грн
Цены в аптеках
Бруфен® сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным устройством в виде шприца, с мерн. устр. в виде шприца, № 1; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным устройством в виде шприца, с мерн. устр. в виде шприца, № 1 Abbott Laboratories GmbH
В 1093 аптеках
от 69,20 грн
Цены в аптеках
Бруфен® Рапид капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Рапид Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Abbott Laboratories GmbH
В 1131 аптеке
от 71,76 грн
Цены в аптеках
Бруфен® Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 14; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 14 Abbott Laboratories GmbH
В 882 аптеках
от 173,76 грн
Цены в аптеках
Ганатон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 40; Abbott Laboratories GmbH
Ганатон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 40 Abbott Laboratories GmbH
В 877 аптеках
от 354,65 грн
Цены в аптеках
Гептрал® порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5; Abbott Lab.
Гептрал® Порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5 Abbott Lab.
В 568 аптеках
от 1120,00 грн
Цены в аптеках
Гептрал® таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20; Abbott Lab.
Гептрал® Таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20 Abbott Lab.
В 1174 аптеках
от 1195,00 грн
Цены в аптеках
Гидрасек гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16; Abbott Laboratories GmbH
Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH
В 372 аптеках
от 511,75 грн
Цены в аптеках
Гидрасек гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16; Abbott Laboratories GmbH
Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH
В 296 аптеках
от 468,20 грн
Цены в аптеках
Дицетел® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 40; Abbott Laboratories GmbH
Дицетел® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 40 Abbott Laboratories GmbH
В 25 аптеках
от 919,60 грн
Цены в аптеках
Дриптан® таблетки, 5 мг, № 30; Abbott Laboratories GmbH
Дриптан® Таблетки, 5 мг, № 30 Abbott Laboratories GmbH
В 472 аптеках
от 509,39 грн
Цены в аптеках
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия, 200 мг, № 30; Abbott Healthcare Products
Дуспаталин® Капсулы твердые пролонгированного действия, 200 мг, № 30 Abbott Healthcare Products
В 1189 аптеках
от 324,44 грн
Цены в аптеках
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой, 135 мг, № 15; Abbott Healthcare Products
Дуспаталин® Таблетки, покрытые оболочкой, 135 мг, № 15 Abbott Healthcare Products
В 1143 аптеках
от 183,21 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10 Abbott Healthcare Products
В 1161 аптеке
от 394,80 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1199 аптеках
от 205,29 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1153 аптеках
от 377,59 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1 аптеке других городов
от 591,80 грн
Цены в других городах
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 14; Abbott Healthcare Products
Дуфастон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 14 Abbott Healthcare Products
В 1097 аптеках
от 501,83 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01010, Киев, ул. Московская, 32/2, 7-й этаж
(044) 498-60-80
(044) 498-60-81
www.abbott.com
Найдено: 18 препаратов
Бруфен® гранулы шипучие, 600 мг, саше, № 30; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Гранулы шипучие, 600 мг, саше, № 30 Abbott Laboratories GmbH
В 996 аптеках
от 291,49 грн
Цены в аптеках
Бруфен® сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным устройством в виде шприца, с мерн. устр. в виде шприца, № 1; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерным устройством в виде шприца, с мерн. устр. в виде шприца, № 1 Abbott Laboratories GmbH
В 1093 аптеках
от 69,20 грн
Цены в аптеках
Бруфен® Рапид капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Рапид Капсулы мягкие, 400 мг, блистер, № 10 Abbott Laboratories GmbH
В 1131 аптеке
от 71,76 грн
Цены в аптеках
Бруфен® Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 14; Abbott Laboratories GmbH
Бруфен® Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 14 Abbott Laboratories GmbH
В 882 аптеках
от 173,76 грн
Цены в аптеках
Ганатон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 40; Abbott Laboratories GmbH
Ганатон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 40 Abbott Laboratories GmbH
В 877 аптеках
от 354,65 грн
Цены в аптеках
Гептрал® порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5; Abbott Lab.
Гептрал® Порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 5 мл, с раств. в амп. 5 мл, № 5 Abbott Lab.
В 568 аптеках
от 1120,00 грн
Цены в аптеках
Гептрал® таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20; Abbott Lab.
Гептрал® Таблетки кишечно-растворимые, 500 мг, блистер, № 20 Abbott Lab.
В 1174 аптеках
от 1195,00 грн
Цены в аптеках
Гидрасек гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16; Abbott Laboratories GmbH
Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 10 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH
В 372 аптеках
от 511,75 грн
Цены в аптеках
Гидрасек гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16; Abbott Laboratories GmbH
Гидрасек Гранулы для оральной суспензии, 30 мг, саше, № 16 Abbott Laboratories GmbH
В 296 аптеках
от 468,20 грн
Цены в аптеках
Дицетел® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 40; Abbott Laboratories GmbH
Дицетел® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 40 Abbott Laboratories GmbH
В 25 аптеках
от 919,60 грн
Цены в аптеках
Дриптан® таблетки, 5 мг, № 30; Abbott Laboratories GmbH
Дриптан® Таблетки, 5 мг, № 30 Abbott Laboratories GmbH
В 472 аптеках
от 509,39 грн
Цены в аптеках
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия, 200 мг, № 30; Abbott Healthcare Products
Дуспаталин® Капсулы твердые пролонгированного действия, 200 мг, № 30 Abbott Healthcare Products
В 1189 аптеках
от 324,44 грн
Цены в аптеках
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой, 135 мг, № 15; Abbott Healthcare Products
Дуспаталин® Таблетки, покрытые оболочкой, 135 мг, № 15 Abbott Healthcare Products
В 1143 аптеках
от 183,21 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10 Abbott Healthcare Products
В 1161 аптеке
от 394,80 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1199 аптеках
от 205,29 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1153 аптеках
от 377,59 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1 аптеке других городов
от 591,80 грн
Цены в других городах
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 14; Abbott Healthcare Products
Дуфастон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 14 Abbott Healthcare Products
В 1097 аптеках
от 501,83 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції