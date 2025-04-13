Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 951 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
289,10
Экономия при брони: -43,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,60
Экономия при брони: -32,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
303,70
Экономия при брони: -65,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
304,00
Экономия при брони: -61,07 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
266,09
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
303,70
Экономия при брони: -51,32 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
254,54
Экономия при брони: -15,23 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
288,20
Экономия при брони: -41,10 грн