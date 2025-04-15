Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
278,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,23
Экономия при брони: -10,38 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
280,50
Экономия при брони: -42,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
284,90
Экономия при брони: -46,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
284,60
Экономия при брони: -46,10 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
257,11
Экономия при брони: -15,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
261,87
Экономия при брони: -14,67 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
280,50
Экономия при брони: -42,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
288,20
Экономия при брони: -49,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
293,90
Экономия при брони: -55,40 грн