Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
277,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
252,67
Экономия при брони: -22,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
254,57
Экономия при брони: -13,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
277,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
240,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
240,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
285,20
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
264,68
Экономия при брони: -8,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,50
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
260,84
Экономия при брони: -27,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
253,89
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
255,81
Экономия при брони: -13,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
267,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
253,05
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
266,28
Экономия при брони: -21,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
289,30
Экономия при брони: -13,22 грн