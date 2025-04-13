Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,70
Экономия при брони: -17,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
262,96
Экономия при брони: -17,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
283,50
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
278,60
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
262,52
Экономия при брони: -24,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products