Киев
Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)

Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
259,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
226,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
281,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,70
Экономия при брони: -17,34 грн
239,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
257,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
248,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
259,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
262,96
Экономия при брони: -17,09 грн
245,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
283,50
Экономия при брони: -35,90 грн
247,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,50
Экономия при брони: -31,90 грн
247,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
227,67 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
237,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
255,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
278,60
Экономия при брони: -31,00 грн
247,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
254,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
262,52
Экономия при брони: -24,46 грн
238,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
257,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
255,98 грн
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