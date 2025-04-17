Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,50
Экономия при брони: -40,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
290,17
Экономия при брони: -8,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
285,00
Экономия при брони: -46,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,50
Экономия при брони: -40,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
277,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
280,50
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
259,87
Экономия при брони: -26,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
278,80
Экономия при брони: -40,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
256,31
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,60
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
258,47
Экономия при брони: -28,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
261,82
Экономия при брони: -31,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products