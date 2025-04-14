Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
258,99
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
257,99
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
253,15
Экономия при брони: -10,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
287,10
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
257,88
Экономия при брони: -12,78 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products