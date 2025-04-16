Дуспаталин® таблетки (Duspatalin® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
285,00
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,30
Экономия при брони: -41,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
262,65
Экономия при брони: -27,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
279,50
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
260,71
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
263,65
Экономия при брони: -31,64 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
278,80
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
287,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
276,90
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
259,47
Экономия при брони: -17,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
255,46
Экономия при брони: -14,78 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой 135 мг №15
Abbott Healthcare Products
257,50
Экономия при брони: -23,06 грн