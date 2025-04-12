Фармакодинамика. Цинк является одним из самых важных микроэлементов, входящих в состав многих ферментных систем, которые регулируют основные процессы обмена веществ, а именно: принимает участие в синтезе белков и обмене углеводов. Цинк необходим для функционирования более чем 200 металлоферментов (например карбоангидразы, карбоксипептидазы А, алкогольдегидрогеназы, ЩФ, РНК-полимеразы и др.), а также для поддержания нормальной структуры нуклеиновых кислот, белков и клеточных мембран. Цинк способствует росту и развитию клеток, правильному функционированию иммунной системы и обеспечению иммунологического ответа, сумеречному зрению, вкусовым ощущениям и восприятию запаха. Влияет на поддержание нормального уровня витамина А в крови, удлиняет время действия инсулина и облегчает его накопление. При воспалительных состояниях кожи оказывает профилактическое и терапевтическое действие.

Фармакокинетика. Независимо от содержания цинка в пище, в двенадцатиперстной и тонкой кишке всасывается около 20–30% принятого цинка. Максимальная концентрация цинка в плазме крови достигается через 2 ч после приема препарата. В организме цинк накапливается преимущественно в лейкоцитах и эритроцитах, а также в мышцах, костях, коже, почках, печени, поджелудочной и предстательной железе, сетчатке. 60% цинка связывается с альбуминами, 30–40% с α 2 -макроглобулином, 1% с аминокислотами, преимущественно с гистидином и цистеином. Цинк выводится из организма преимущественно с калом (90%), в меньшей степени — с мочой и потом.