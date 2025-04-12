Цинктерал® (Zincteral®)
Цинктерал инструкция по применению
Состав
Цинка сульфат - 124 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Цинк является одним из самых важных микроэлементов, входящих в состав многих ферментных систем, которые регулируют основные процессы обмена веществ, а именно: принимает участие в синтезе белков и обмене углеводов. Цинк необходим для функционирования более чем 200 металлоферментов (например карбоангидразы, карбоксипептидазы А, алкогольдегидрогеназы, ЩФ, РНК-полимеразы и др.), а также для поддержания нормальной структуры нуклеиновых кислот, белков и клеточных мембран. Цинк способствует росту и развитию клеток, правильному функционированию иммунной системы и обеспечению иммунологического ответа, сумеречному зрению, вкусовым ощущениям и восприятию запаха. Влияет на поддержание нормального уровня витамина А в крови, удлиняет время действия инсулина и облегчает его накопление. При воспалительных состояниях кожи оказывает профилактическое и терапевтическое действие.
Фармакокинетика. Независимо от содержания цинка в пище, в двенадцатиперстной и тонкой кишке всасывается около 20–30% принятого цинка. Максимальная концентрация цинка в плазме крови достигается через 2 ч после приема препарата. В организме цинк накапливается преимущественно в лейкоцитах и эритроцитах, а также в мышцах, костях, коже, почках, печени, поджелудочной и предстательной железе, сетчатке. 60% цинка связывается с альбуминами, 30–40% с α2-макроглобулином, 1% с аминокислотами, преимущественно с гистидином и цистеином. Цинк выводится из организма преимущественно с калом (90%), в меньшей степени — с мочой и потом.
Показания Цинктерал
лечение дефицита цинка, вызванного неправильным питанием, нарушением процесса всасывания микроэлемента, усвоения или повышенной его потерей организмом, наблюдающегося при таких состояниях: алкоголизме, ожогах, циррозе печени, сахарном диабете, анорексии, булимии, состояниях после резекции желудка, генетических заболеваниях (синдром Дауна, энтеропатический акродерматит, серповидноклеточная анемия, талассемия), гемодиализе, хронических инфекциях, вызванных сниженной реактивностью иммунной системы, паразитарных инвазиях кишечника, недостаточности поджелудочной железы, кистозном фиброзе поджелудочной железы, заболеваниях почек (нефротический синдром, почечная недостаточность), заболеваниях кишечника (целиакия, болезнь Крона, стеаторея, язвенный колит), синдроме короткой кишки, кожных заболеваниях (эксфолиативный дерматит, псориаз), продолжительном стрессе, травмах, диетах.
Применение Цинктерал
препарат назначают внутрь взрослым и детям в возрасте старше 4 лет. Обычно принимают за 1 ч до или через 2 ч после еды, поскольку многие продукты нарушают всасывание цинка. При возникновении симптомов раздражения со стороны ЖКТ препарат можно принимать во время еды, но в этом случае может снизиться его биодоступность.
Взрослым препарат назначают по 1–2 таблетки в сутки. Детям в возрасте старше 4 лет и подросткам назначают по 1 таблетке в сутки.
Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально, в зависимости от степени клинически доказанного дефицита цинка и достигнутого терапевтического эффекта.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
иногда могут возникать расстройства со стороны ЖКТ (тошнота, диспепсия, изжога); гематологические нарушения, обусловленные дефицитом меди, в том числе лейкопения (повышение температуры тела, озноб, боль в горле), нейтропения (язвы в ротовой полости и горле), сидеробластная анемия (ощущение утомляемости, слабость); головная боль и металлический привкус во рту.
Особые указания
при применении препаратов, содержащих цинк, необходимо учитывать риск возникновения дефицита меди. При соблюдении диеты, богатой фибрином (например отруби), фосфатами (например молочные продукты), полнозерновыми хлебобулочными изделиями и фитинатами уменьшается всасывание цинка вследствие образования комплексов. Перерыв между употреблением вышеупомянутых продуктов и приемом препаратов цинка должен быть не менее 2 ч.
Период беременности и кормления грудью.
Цинк проникает через плацентарный барьер и выделяется в грудное молоко. В период беременности препарат применяют только в тех случаях, если, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Необходимо с осторожностью назначать препарат в период кормления грудью.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 4 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Соли цинка не влияют на скорость психомоторных реакций.
Взаимодействия
Цинктерал уменьшает всасывание тетрациклинов и тормозит всасывание меди (при применении цинка в высоких дозах), поэтому его следует принимать не ранее чем через 2 ч после приема этих препаратов.
Тиазидные диуретики усиливают выведение цинка с мочой.
Фолиевая кислота в незначительной степени нарушает всасывание цинка.
При пероральном применении железа в высоких дозах, пеницилламина и других хелатирующих средств уменьшается всасывание цинка. Перерыв между применением этих препаратов и солей цинка должен составлять не менее 2 ч.
При применении одновременно с Цинктералом поливитаминных препаратов с минералами, в состав которых входит цинк, необходимо учитывать возможность передозировки.
Передозировка
могут отмечать: жжение в ротовой полости и горле, водянистую или кровавую диарею, болезненные позывы к дефекации, отрыжку, артериальную гипотензию (головокружение), желтуху, отек легких (боль в груди, затруднение дыхания), рвоту, гематурию, анурию, коллапс, судороги, гемолиз.
В случае возникновения вышеуказанных симптомов необходимо выпить молоко или воду, а затем ввести в/м или в/в динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты в дозе 50–75 мг/кг массы тела в сутки за 3–6 введений не более 5 дней.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С.