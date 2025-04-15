Львов (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,95
Экономия при брони: -41,65 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
463,41
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
500,80
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
466,58
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,60
Экономия при брони: -66,00 грн
D.s.
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva