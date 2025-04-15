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Цинктерал® (Zincteral®)

Цинктерал® (Zincteral®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 114 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
434,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
319,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,95
Экономия при брони: -41,65 грн
205,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
463,41
Экономия при брони: -26,73 грн
436,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
500,80
Экономия при брони: -53,20 грн
447,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
410,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
410,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
410,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
410,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
410,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
466,58
Экономия при брони: -26,00 грн
440,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,30 грн
410,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,60
Экономия при брони: -66,00 грн
410,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
407,90 грн
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