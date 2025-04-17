Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,40
Экономия при брони: -14,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,40
Экономия при брони: -83,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,95
Экономия при брони: -41,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
340,54
Экономия при брони: -18,18 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
490,60
Экономия при брони: -79,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,14
Экономия при брони: -86,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
473,16
Экономия при брони: -43,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
510,60
Экономия при брони: -30,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
495,65
Экономия при брони: -72,98 грн