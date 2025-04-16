Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
241,02
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
498,61
Экономия при брони: -22,83 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
499,80
Экономия при брони: -24,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
497,41
Экономия при брони: -22,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
502,75
Экономия при брони: -27,56 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
324,20 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
502,42
Экономия при брони: -41,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
519,01
Экономия при брони: -44,09 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva