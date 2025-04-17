Винница (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
315,09
Экономия при брони: -15,31 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,40 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
495,75
Экономия при брони: -32,28 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,60
Экономия при брони: -66,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,60
Экономия при брони: -66,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
311,74
Экономия при брони: -18,81 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
312,17
Экономия при брони: -21,27 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
462,56
Экономия при брони: -30,73 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,60
Экономия при брони: -66,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
302,55
Экономия при брони: -13,34 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
442,70
Экономия при брони: -19,03 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
499,92
Экономия при брони: -24,51 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,95
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
458,60
Экономия при брони: -30,95 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
235,83
Экономия при брони: -9,07 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн