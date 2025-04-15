Днепр (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
499,24
Экономия при брони: -51,78 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
239,23
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -86,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
465,62
Экономия при брони: -21,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
484,71
Экономия при брони: -29,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
348,15
Экономия при брони: -43,34 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
467,49
Экономия при брони: -25,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,82
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
501,49
Экономия при брони: -26,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
491,24
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
475,09
Экономия при брони: -22,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
473,80
Экономия при брони: -23,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
347,32
Экономия при брони: -18,36 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
502,35
Экономия при брони: -65,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
463,95
Экономия при брони: -19,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
237,90
Экономия при брони: -15,79 грн