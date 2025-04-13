Киев
Цинктерал® (Zincteral®)

Цинктерал® (Zincteral®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 611 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
483,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
303,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
272,85 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
409,18 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
409,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
245,30
Экономия при брони: -30,25 грн
215,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
491,90
Экономия при брони: -61,80 грн
430,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
266,03 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
434,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
428,88 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
344,29
Экономия при брони: -52,32 грн
291,97 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
531,99
Экономия при брони: -80,86 грн
451,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,74
Экономия при брони: -24,61 грн
222,12 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
254,63 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
413,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
431,24 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
360,04
Экономия при брони: -54,72 грн
305,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
341,09
Экономия при брони: -21,65 грн
319,44 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
505,80
Экономия при брони: -53,19 грн
452,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
265,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
450,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
447,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
497,33
Экономия при брони: -52,19 грн
445,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
498,66
Экономия при брони: -30,99 грн
467,67 грн
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