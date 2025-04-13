Киев (адрес не указан)
Доступно в 611 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
245,30
Экономия при брони: -30,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
491,90
Экономия при брони: -61,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
344,29
Экономия при брони: -52,32 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
531,99
Экономия при брони: -80,86 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
246,74
Экономия при брони: -24,61 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
360,04
Экономия при брони: -54,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
341,09
Экономия при брони: -21,65 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
505,80
Экономия при брони: -53,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
481,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
497,33
Экономия при брони: -52,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
498,66
Экономия при брони: -30,99 грн