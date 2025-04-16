Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
336,90
Экономия при брони: -39,83 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
498,66
Экономия при брони: -62,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
444,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
298,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
444,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,90
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
496,61
Экономия при брони: -18,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
500,85
Экономия при брони: -75,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
332,65
Экономия при брони: -49,55 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
470,48
Экономия при брони: -26,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
336,54
Экономия при брони: -16,78 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
332,81
Экономия при брони: -13,05 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
508,34
Экономия при брони: -32,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
444,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
330,39
Экономия при брони: -11,33 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
507,19
Экономия при брони: -32,13 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн