Одесса (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
503,18
Экономия при брони: -28,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,28
Экономия при брони: -19,37 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
457,79
Экономия при брони: -16,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
498,14
Экономия при брони: -22,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
341,06
Экономия при брони: -28,88 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
477,91
Экономия при брони: -36,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
336,73
Экономия при брони: -17,50 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,05
Экономия при брони: -18,68 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
513,96
Экономия при брони: -26,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
492,76
Экономия при брони: -17,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,40
Экономия при брони: -80,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
344,06
Экономия при брони: -25,01 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
494,88
Экономия при брони: -19,90 грн