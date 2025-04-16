Николаев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
491,99
Экономия при брони: -63,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
493,65
Экономия при брони: -64,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
502,42
Экономия при брони: -27,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,17
Экономия при брони: -31,01 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
507,47
Экономия при брони: -32,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
491,52
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
337,79
Экономия при брони: -26,17 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
344,72
Экономия при брони: -33,10 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
510,84
Экономия при брони: -77,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
338,14
Экономия при брони: -19,12 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №25
Teva
321,00 грн
Цинктерал® таблетки, покрытые оболочкой 124 мг №50
Teva
476,80 грн