внутрь перед едой взрослым и детям — обычно 0,4–1,2 г/сут в 3 приема.

При энтеропатическом акродерматите, гнездной и злокачественной алопеции взрослым и детям в возрасте старше 4 лет — до 496 мг/сут, при достижении клинического улучшения дозу снижают до 372 мг/сут, а затем — 124–248 мг/сут.

Для улучшения заживления ран, лечения эрозий и язв пищеварительного тракта, при пустулезных и флегмонозных угрях, отмене длительной кортикостероидной терапии — 124–248 мг 3 раза в сутки.

Для повышения иммунитета при лечении и профилактике вирусных, грибковых и протозойных инфекций — 248–372 мг 2 раза в сутки.

Для повышения потенции и полового влечения, лечения при мужском бесплодии, профилактики развития добро- и злокачественных процессов в предстательной железе — 0,248–1,24 г/сут в зависимости от возраста и состояния больного.

При болезни Вильсона — 124–248 мг 3 раза в сутки.