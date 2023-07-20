ЦИНКА СУЛЬФАТ* (ZINCI SULFAS*) Действующее вещество
цинк является важным микроэлементом, входящим в состав более 70 ферментов, участвующих в различных биохимических реакциях. В норме содержание цинка в плазме крови составляет около 1 мкг/л. Наибольшее количество цинка содержится в мышцах и костях, значительное количество — в коже (главным образом в эпидермисе), а также в волосах. Дефицит цинка может отрицательно влиять на физическое развитие организма и психику.
Всасывание цинка происходит в двенадцатиперстной и тонкой кишке. Выводится главным образом с калом (85%), мочой и потом.
энтеропатический акродерматит, гнездная и злокачественная алопеция, пустулезная и флегмонозная угревая сыпь; пруриго при отмене длительно применявшихся ГКС; в комплексной терапии длительно не заживающих ран; необходимость улучшения состояния иммунитета при лечении и профилактике вирусных, грибковых и протозойных инфекций, аллергических состояний, профилактика добро- и злокачественных процессов предстательной железы, потребность в повышении потенции и полового влечения, лечение при мужском бесплодии, профилактика развития слепоты в старческом возрасте, болезнь Вильсона, мигрень.
внутрь перед едой взрослым и детям — обычно 0,4–1,2 г/сут в 3 приема.
При энтеропатическом акродерматите, гнездной и злокачественной алопеции взрослым и детям в возрасте старше 4 лет — до 496 мг/сут, при достижении клинического улучшения дозу снижают до 372 мг/сут, а затем — 124–248 мг/сут.
Для улучшения заживления ран, лечения эрозий и язв пищеварительного тракта, при пустулезных и флегмонозных угрях, отмене длительной кортикостероидной терапии — 124–248 мг 3 раза в сутки.
Для повышения иммунитета при лечении и профилактике вирусных, грибковых и протозойных инфекций — 248–372 мг 2 раза в сутки.
Для повышения потенции и полового влечения, лечения при мужском бесплодии, профилактики развития добро- и злокачественных процессов в предстательной железе — 0,248–1,24 г/сут в зависимости от возраста и состояния больного.
При болезни Вильсона — 124–248 мг 3 раза в сутки.
почечная недостаточность.
редко — диспептические явления (тошнота, боль в области живота), лейкопения, нейтропения, металлический привкус во рту, головная боль.
во время лечения следует избегать употребления алкоголя.
тормозит абсорбцию тетрациклинов в пищеварительном тракте. Несовместим с ингибиторами синтеза простагландинов (НПВП), тиазидными диуретиками, комплексообразующими соединениями (пеницилламин), ГКС, препаратами кальция. Молочные продукты тормозят всасывание солей цинка в пищеварительном тракте.