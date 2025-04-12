Левамизол

Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)

Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
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Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
150 мг
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/6389/01/01 от 22.12.2016
Международное название

Левамизол-Здоровье инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит левамизола гидрохлорида 150 мг;

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, повидон, стеариновая кислота.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа

Противогельминтные средства. Средства, применяемые при нематодозах. Производные имидазотиазола.

Код АТС Р02С Е01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Левамизол оказывает быстрое антигельминтное действие. В ганглиоподобных образованиях нематод левамизол вызывает деполяризующий нейромышечными паралич. Таким образом парализованные нематоды удаляются из организма нормальной перистальтикой кишечника в течение 24 часов после приема препарата.

Фармакокинетика.

Препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация левамизола в плазме крови отмечается в среднем через 1,5–2 часа после приема препарата. Левамизол метаболизируется в печени, основные его метаболиты — п-гидрокси-левамизол и его глюкуронидное производное. Период полувыведения составляет 3–6 часов. В неизмененном виде выводится из организма с мочой — менее 5%, с калом — менее 0,2% введенной дозы.

Показания

Аскаридоз, некатороз, анкилостомидоз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к левамизолу или к вспомогательным веществам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном приеме препарата со спиртными напитками наблюдаются дисульфирамоподобные симптомы.

С осторожностью применять левамизол с препаратами, влияющими на кроветворение.

При одновременном приеме препарата с кумариноподобными антикоагулянтами протромбиновое время может увеличиться, поэтому необходимо корректировать дозу пероральных антикоагулянтов.

Препарат увеличивает уровень фенитоина в крови, поэтому при одновременном применении с фенитоином необходимо контролировать уровень фенитоина в крови.

Левамизол нельзя применять одновременно с липофильными препаратами, такими как тетрахлорметан, тетрахлорэтилен, масло хеноподии, хлороформ или эфир, поскольку токсичность левамизола может усилиться.

Особенности применения

Во время и после приема препарата в течение 24 часов не разрешается употреблять алкогольные напитки. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

Для лечения гельминтозов взрослым назначать однократно в дозе 150 мг (1 таблетка). Препарат целесообразно принимать после еды с небольшим количеством воды, вечером. В приеме слабительных средств или специальной диете нет необходимости. В случае необходимости лечения повторять после 7–14-дневного перерыва.

Дети

Препарат в данной дозировке не применять детям.

Побочные реакции

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение серцебиения1;

со стороны системы крови и лимфатической системы: агранулоцитоз2, лейкопения2;

психические расстройства: бессонница1;

со стороны центральной нервной системы: судороги1, головокружение1, энцефалопатия3, головная боль1;

со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе1, диарея1, тошнота1, рвота1;

со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд и ангионевротический отек.

1В редких случаях могут возникать головная боль, бессонница, головокружение, сердцебиение, судороги, диспепсические явления, такие как тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Эти эффекты выражены неостро, кратковременные и проходят самостоятельно.

2При применении больших доз или при длительной терапии может наблюдаться лейкопения и агранулоцитоз.

3Существуют сообщения о развитии реакций со стороны центральной нервной системы (энцефалопатии) через 2–5 недель после приема препарата. В большинстве случаев они были обратимыми и раннее лечение кортикостероидным средством улучшало состояние.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки по 150 мг № 1 в блистере в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.