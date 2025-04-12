Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Левамизол-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит левамизола гидрохлорида 150 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, повидон, стеариновая кислота.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Противогельминтные средства. Средства, применяемые при нематодозах. Производные имидазотиазола.
Код АТС Р02С Е01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левамизол оказывает быстрое антигельминтное действие. В ганглиоподобных образованиях нематод левамизол вызывает деполяризующий нейромышечными паралич. Таким образом парализованные нематоды удаляются из организма нормальной перистальтикой кишечника в течение 24 часов после приема препарата.
Фармакокинетика.
Препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация левамизола в плазме крови отмечается в среднем через 1,5–2 часа после приема препарата. Левамизол метаболизируется в печени, основные его метаболиты — п-гидрокси-левамизол и его глюкуронидное производное. Период полувыведения составляет 3–6 часов. В неизмененном виде выводится из организма с мочой — менее 5%, с калом — менее 0,2% введенной дозы.
Показания
Аскаридоз, некатороз, анкилостомидоз.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левамизолу или к вспомогательным веществам.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном приеме препарата со спиртными напитками наблюдаются дисульфирамоподобные симптомы.
С осторожностью применять левамизол с препаратами, влияющими на кроветворение.
При одновременном приеме препарата с кумариноподобными антикоагулянтами протромбиновое время может увеличиться, поэтому необходимо корректировать дозу пероральных антикоагулянтов.
Препарат увеличивает уровень фенитоина в крови, поэтому при одновременном применении с фенитоином необходимо контролировать уровень фенитоина в крови.
Левамизол нельзя применять одновременно с липофильными препаратами, такими как тетрахлорметан, тетрахлорэтилен, масло хеноподии, хлороформ или эфир, поскольку токсичность левамизола может усилиться.
Особенности применения
Во время и после приема препарата в течение 24 часов не разрешается употреблять алкогольные напитки. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Для лечения гельминтозов взрослым назначать однократно в дозе 150 мг (1 таблетка). Препарат целесообразно принимать после еды с небольшим количеством воды, вечером. В приеме слабительных средств или специальной диете нет необходимости. В случае необходимости лечения повторять после 7–14-дневного перерыва.
Дети
Препарат в данной дозировке не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение серцебиения1;
со стороны системы крови и лимфатической системы: агранулоцитоз2, лейкопения2;
психические расстройства: бессонница1;
со стороны центральной нервной системы: судороги1, головокружение1, энцефалопатия3, головная боль1;
со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе1, диарея1, тошнота1, рвота1;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд и ангионевротический отек.
1В редких случаях могут возникать головная боль, бессонница, головокружение, сердцебиение, судороги, диспепсические явления, такие как тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Эти эффекты выражены неостро, кратковременные и проходят самостоятельно.
2При применении больших доз или при длительной терапии может наблюдаться лейкопения и агранулоцитоз.
3Существуют сообщения о развитии реакций со стороны центральной нервной системы (энцефалопатии) через 2–5 недель после приема препарата. В большинстве случаев они были обратимыми и раннее лечение кортикостероидным средством улучшало состояние.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки по 150 мг № 1 в блистере в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.