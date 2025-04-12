Фармакодинамика.

Левамизол оказывает быстрое антигельминтное действие. В ганглиоподобных образованиях нематод левамизол вызывает деполяризующий нейромышечными паралич. Таким образом парализованные нематоды удаляются из организма нормальной перистальтикой кишечника в течение 24 часов после приема препарата.

Фармакокинетика.

Препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация левамизола в плазме крови отмечается в среднем через 1,5–2 часа после приема препарата. Левамизол метаболизируется в печени, основные его метаболиты — п-гидрокси-левамизол и его глюкуронидное производное. Период полувыведения составляет 3–6 часов. В неизмененном виде выводится из организма с мочой — менее 5%, с калом — менее 0,2% введенной дозы.