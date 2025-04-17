Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -19,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -19,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20-А
6.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -1,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Шевченко, 2-Д
36.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
73,00
Экономия при брони: -2,19 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
63,00
Экономия при брони: -1,89 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
89,00
Экономия при брони: -2,67 грн