Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
95,00
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье