Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
79,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
80,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
81,20
Экономия при брони: -5,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется через null мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье