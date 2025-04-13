Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
95,06
Экономия при брони: -2,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
76,00
Экономия при брони: -5,32 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье