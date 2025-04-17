Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
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Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
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37.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
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Закроется через 4 мин
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
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Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
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