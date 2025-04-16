Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -17,90 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,34
Экономия при брони: -8,34 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -11,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье