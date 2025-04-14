Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
95,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
95,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
6.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -11,70 грн