Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
95,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
3.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
4.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье