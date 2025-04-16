Левамизол-Здоровье (Levamisole-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,32
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,32
Экономия при брони: -2,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
99,34
Экономия при брони: -8,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Левамизол-Здоровье таблетки 150 мг блистер №1
Корпорация Здоровье