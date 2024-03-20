при монотерапии левамизолом обычно слабовыражены и наблюдаются достаточно редко. Иммуномодулирующие свойства левамизола способствуют развитию побочных явлений преимущественно аллергической, а не токсической природы (например агранулоцитоз, гриппоподобные симптомы, кожная аллергия, ревматоидный артрит). При комбинации левамизола с флуороурацилом побочные явления наблюдаются чаще и более выражены (особенно со стороны кроветворной и пищеварительной систем).

Со стороны пищеварительного тракта могут наблюдаться тошнота, диарея, металлический привкус во рту, иногда — стоматит, чаще возникающий при комбинированной терапии с флуороурацилом и только у ослабленных пациентов; очень редко развивается асимптоматическая гепатотоксичность.

Со стороны системы кроветворения: агранулоцитоз (чаще наблюдается у пациентов с ревматическими заболеваниями); редко и только в тяжелых случаях агранулоцитоз может возникать и исчезать через 7–10 дней после прекращения лечения, может быть бессимптомным или проявляться гриппоподобными симптомами; лейкопения (3000 в 1 мм3) развивается редко, обычно слабовыражена, протекает бессимптомно и, как правило, исчезает без прекращения терапии левамизолом; тромбоцитопения обычно протекает бессимптомно, редко сопровождается кровоточивостью, что приводит к окрашиванию кала или мочи в темный цвет, примесью крови в кале, петехиями.

Гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, тошнота, общая слабость) отмечаются редко, обычно через несколько часов после приема левамизола, слабовыражены, носят временный характер и не всегда являются признаком агранулоцитоза. Очень редко наблюдаются кашель, люмбалгия, задержка мочи.

Со стороны кожных покровов: изредка отмечают сыпь или кожный зуд, алопецию.

Со стороны ЦНС: иногда возникают повышенная возбудимость, утомляемость, чувство тревоги, головокружение, головная боль, депрессия, ночные кошмары, бессонница. Отмечены случаи тяжелой атаксии, нарушения зрения, спутанности сознания, парестезий, дискинезий, тремора. При применении левамизола в высоких дозах возможно появление судорог.

Со стороны опорно-двигательного аппарата: крайне редки случаи артралгии и миалгии.