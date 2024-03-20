ЛЕВАМИЗОЛ (LEVAMISOLUM) Действующее вещество
противогельминтное и иммуномодулирующее средство, производное аминотиазола. Левамизол при контакте с гельминтом уже через нескольких секунд вызывает блокаду его нервных ганглиев и мышечный паралич. Возможно, что антигельминтное действие левамизола в некоторых случаях реализуется также путем ингибирования системы фумаратредуктазы в мышечной ткани гельминта. Независимо от локализации парализованные гельминты выводятся обычно в течение 24 ч после приема левамизола (при нормальной перистальтике кишечника).
Левамизол применяют также в качестве иммуномодулятора при лечении онкологических заболеваний, а также некоторых иммунодефицитных состояний и аутоиммунных заболеваний. Оказывает неспецифическое иммуностимулирующее действие, особенно в случаях иммуносупрессивных состояний, возникающих после оперативных вмешательств или химиотерапии опухолей. Механизм действия левамизола, вероятно, обусловлен активацией и пролиферацией Т-лимфоцитов, увеличением количества моноцитов, повышением активности макрофагов (включая фагоцитоз и хемотаксис), увеличением подвижности и хемотаксиса нейтрофильных гранулоцитов. Не обладает цитотоксической активностью.
Левамизол быстро всасывается в пищеварительном тракте, Cmax в плазме крови достигается через 1,5–2 ч. Метаболизируется в печени, T½ левамизола составляет 3–4 ч, а его метаболитов — приблизительно 16 ч. Около 70% принятой дозы выводится с мочой в течение 3 дней, 5% — с калом в неизмененном виде.
лечение аскаридоза и анкилостомидоза.
В качестве иммуномодулирующего средства применяют при:
- инфекционных заболеваниях, таких как рецидивирующий простой герпес, опоясывающий лишай, бородавки, вирусный гепатит В с затяжным течением, при котором более 3 мес определяется НBsAg, хронический гепатит B, часто рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей в детском возрасте, рецидивирующие синуситы, бронхиты, пиодермии (левамизол не заменяет антибиотики или другие противоинфекционные средства, показанные для лечения приведенных заболеваний);
- иммунодефицитных состояниях и аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка (для поддержания достигнутой ремиссии), болезнь Крона, рецидивирующий афтозный стоматит, синдром Рейтера;
- злокачественных опухолях (после удаления основной массы опухоли хирургическим путем или после проведения лучевой или химиотерапии), в том числе при раке бронха, толстой кишки, молочной железы, лимфогранулематозе и лейкозе (в период ремиссии, в интервалах между курсами химиотерапии).
внутрь во время еды, запивая небольшим количеством воды. Есть несколько схем применения левамизола.
В качестве иммуномодулятора левамизол обычно принимают по 150 мг/сут ежедневно в течение 3 дней каждые 2 нед или по 150 мг/сут 1 раз в неделю. При онкологических заболеваниях лечение левамизолом рекомендуется начинать на 7–30-е сутки после оперативного вмешательства в разовой дозе 50 мг 3 раза в сутки, ежедневно в течение 3 дней каждые 2 нед в течение 1 года. Лечение по такой схеме можно проводить и в комбинации с флуороурацилом, прием которого рекомендуется начинать одновременно с левамизолом на 21–35-е сутки после удаления опухоли с ежедневной дозы 450 мг на 1 м2 поверхности тела однократно в/в в течение 5 дней (первые 3 дня — в комбинации с левамизолом), после 23 дней перерыва прием флуороурацила возобновляют (в 1-й день 5-й недели от начала сочетанной терапии) в поддерживающей дозе 450 мг на 1 м2 поверхности тела 1 раз в неделю, курс сочетанной терапии флуороурацилом и левамизолом продолжается 1 год.
При гельминтозах левамизол назначают взрослым в разовой дозе 150 мг перед сном, детям — однократно по 2,5 мг/кг. При необходимости лечение повторяют через 1 нед.
повышенная чувствительность к левамизолу.
при монотерапии левамизолом обычно слабовыражены и наблюдаются достаточно редко. Иммуномодулирующие свойства левамизола способствуют развитию побочных явлений преимущественно аллергической, а не токсической природы (например агранулоцитоз, гриппоподобные симптомы, кожная аллергия, ревматоидный артрит). При комбинации левамизола с флуороурацилом побочные явления наблюдаются чаще и более выражены (особенно со стороны кроветворной и пищеварительной систем).
Со стороны пищеварительного тракта могут наблюдаться тошнота, диарея, металлический привкус во рту, иногда — стоматит, чаще возникающий при комбинированной терапии с флуороурацилом и только у ослабленных пациентов; очень редко развивается асимптоматическая гепатотоксичность.
Со стороны системы кроветворения: агранулоцитоз (чаще наблюдается у пациентов с ревматическими заболеваниями); редко и только в тяжелых случаях агранулоцитоз может возникать и исчезать через 7–10 дней после прекращения лечения, может быть бессимптомным или проявляться гриппоподобными симптомами; лейкопения (3000 в 1 мм3) развивается редко, обычно слабовыражена, протекает бессимптомно и, как правило, исчезает без прекращения терапии левамизолом; тромбоцитопения обычно протекает бессимптомно, редко сопровождается кровоточивостью, что приводит к окрашиванию кала или мочи в темный цвет, примесью крови в кале, петехиями.
Гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, тошнота, общая слабость) отмечаются редко, обычно через несколько часов после приема левамизола, слабовыражены, носят временный характер и не всегда являются признаком агранулоцитоза. Очень редко наблюдаются кашель, люмбалгия, задержка мочи.
Со стороны кожных покровов: изредка отмечают сыпь или кожный зуд, алопецию.
Со стороны ЦНС: иногда возникают повышенная возбудимость, утомляемость, чувство тревоги, головокружение, головная боль, депрессия, ночные кошмары, бессонница. Отмечены случаи тяжелой атаксии, нарушения зрения, спутанности сознания, парестезий, дискинезий, тремора. При применении левамизола в высоких дозах возможно появление судорог.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: крайне редки случаи артралгии и миалгии.
следует соблюдать особую осторожность при лечении пациентов с угнетением костномозгового кроветворения или инфекционными заболеваниями, поскольку левамизол способен угнетать гемопоэз; при цереброваскулярных нарушениях (так как левамизол может усилить эти проявления); при выраженной печеночной и почечной недостаточности; при лечении лиц с аутоиммунными заболеваниями. Следует предупредить пациентов о необходимости немедленного обращения к врачу при появлении первых побочных явлений или необычных ощущений, особенно при возникновении гриппоподобных симптомов.
Левамизол в высоких дозах может вызвать судороги.
Перед началом лечения необходимо исследовать состав периферической крови, исключить беременность. Во время лечения не следует употреблять алкоголь, женщины детородного возраста должны пользоваться надежными средствами контрацепции.
В период беременности лечение левамизолом противопоказано. Поскольку левамизол, вероятно, проникает в грудное молоко, при его приеме следует прекратить кормление грудью.
левамизол может вызывать развитие дисульфирамоподобных реакций при одновременном его приеме с этанолом. Одновременное применение с фенитоином способствует повышению концентрации последнего. Левамизол может потенцировать клинические эффекты варфарина.
возможны нарушения сердечной деятельности и увеличение выраженности описанных выше побочных эффектов. Лечение симптоматическое.