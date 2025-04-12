Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Хлорофиллипт инструкция по применению
Состав
Смесь хлорофиллов А и В из листьев эвкалипта шарикового - 0,002 г/мл
Фармакологические свойства
хлорофиллипт относится к фармакотерапевтической группе антисептических лекарственных средств. Препарат оказывает антибактериальное (бактерицидное и бактериостатическое) и этиотропное действие в отношении стойких и чувствительных стафилококков к антибиотикам. Имеет способность элиминировать плазмиды стойкости различных возбудителей бактериальной инфекции к антибиотикам, увеличивает содержание кислорода в тканях, оказывает выраженное детоксикационное действие, поэтому препарат применяют при состояниях сниженной естественной защиты организма, как средство борьбы с гипоксией тканей и для повышения эффективности применяемых антибактериальных препаратов. При экспериментальном исследовании хлорофиллипта выявлен тропизм данного препарата к легочной ткани, и отсутствие каких-либо канцерогенного, мутагенного, тератогенного и эмбриотоксического эффектов. Бактерицидная концентрация хлорофиллипта в крови создается при одномоментном введении внутривенно 8 мл 0,25% раствора, бактериостатическая — 4 мл 0,25% раствора. Терапевтическая концентрация сохраняется в среднем 6 ч, оптимальным является введение препарата 4 раза в сутки.
Показания Хлорофиллипт
стафилококковые септические состояния (послеродовые, послеоперационные, постинфекционные), гнойно-воспалительные и послеоперационные осложнения стафилококковой этиологии: при ожоговой болезни, стафилококковом эндокардите, пневмонии, абсцессе легкого, плеврите, перитоните, остеомиелите, пара- и метроэндометрите, послеабортном сепсисе, а также при острых и подострых воспалительных заболеваниях внутренних половых органов, не связанных с родами или абортами, гнойно-деструктивных формах пиелонефрита и уросепсисе (в составе комплексной терапии). При заболеваниях, вызванных нестафилококковыми антибиотикорезистентными возбудителями (в частности для лечения рожистого воспаления, туберкулеза различной локализации, листериозной инфекции). Заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты), а также афтозные и язвенные стоматиты.
Применение Хлорофиллипт
р–р хлорофиллипта назначают в/в (медленно) при септических состояниях, ожоговой болезни, пневмонии. 2 мл 0,25% спиртового р-ра препарата разводят 38 мл стерильного изотонического р-ра натрия хлорида (то есть в 20 раз). Препарат готовят ex tempore. Р-р должен быть прозрачным, без хлопьев. Приготовленный р-р вводят в/в по 40 мл 4 раза в сутки каждый день в течение 4–5 дней. При перитоните и эмпиеме плевры каждый день в течение 5–8 дней. В полость вводят через дренажную трубку (0,25% спиртовой р-р разбавляют в соотношении 1:20 0,25% р-ром прокаина). Готовят препарат ex tempore.
В форме таблеток применяют по 12,5 мг или 25 мг в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Таблетки держат в полости рта до полного рассасывания. Суточная доза для взрослых — 25 мг (1 таблетка) 5 раз в сутки. Кратность приема — 1 таблетка каждые 4–5 ч. Курс лечения — 7 дней. Внутрь р–р Хлорофиллипта применяют при носительстве стафилококков в кишечнике и для профилактики послеоперационных осложнений. Взрослые принимают по 5 мл 1% спиртового р-ра, разведенного 30 мл воды, 3 раза в сутки за 40 мин до приема пищи.
При носительстве стафилококков в кишечнике Хлорофиллипт назначают также в клизме (20 мл 1% р-ра разводят в 1 л воды — доза для одной клизмы). Процедуру проводят 1 раз в сутки. Клизму с препаратом ставят через каждые 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.
Для местного применения (лечение ожогов и трофических язв) 1% р-ра разводят в соотношении 1:5 0,25% р-ром прокаина. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают 1% р-ром Хлорофиллипта канал шейки матки. Для спринцевания влагалища 15 мл 1% спиртового р-ра разводят в 1 л воды. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом.
Спрей используют местно при воспалениях органов верхних дыхательных путей (ангины, острые респираторные заболевания); взрослым впрыскивать в зев двумя нажатиями на клапан контейнера 3–4 раза в сутки в течение 3–4 дней. При лечении эрозий, трофических язв, ожогов смочить марлевую салфетку Хлорофиллиптом и оставить на поверхности кожи или слизистых оболочек на 15–20 мин. Процедуру проводят 2 раза в сутки. Манипуляции повторяют ежедневно в течение 10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (отек губ, слизистой оболочки полости рта).
Особые указания
до начала лечения определяют чувствительность больного к Хлорофиллипту, для чего после приема 1 таблетки, или 25 капель препарата, растворенного в 1 столовой ложке воды, или пробного впрыскивания в полость рта (1 нажатие на клапан контейнера) следует подождать реакцию организма в течение 6–8 ч. При отсутствии признаков аллергической реакции (отечность губ, слизистой оболочки носа, зева) и других аллергических проявлений, препарат можно применять.
Взаимодействия
усиливает действие антисептических препаратов.
Передозировка
возможно увеличение выраженности побочного действия. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
хранить в защищенном от света месте при температуре от 15–25 °С.