р–р хлорофиллипта назначают в/в (медленно) при септических состояниях, ожоговой болезни, пневмонии. 2 мл 0,25% спиртового р-ра препарата разводят 38 мл стерильного изотонического р-ра натрия хлорида (то есть в 20 раз). Препарат готовят ex tempore. Р-р должен быть прозрачным, без хлопьев. Приготовленный р-р вводят в/в по 40 мл 4 раза в сутки каждый день в течение 4–5 дней. При перитоните и эмпиеме плевры каждый день в течение 5–8 дней. В полость вводят через дренажную трубку (0,25% спиртовой р-р разбавляют в соотношении 1:20 0,25% р-ром прокаина). Готовят препарат ex tempore.

В форме таблеток применяют по 12,5 мг или 25 мг в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Таблетки держат в полости рта до полного рассасывания. Суточная доза для взрослых — 25 мг (1 таблетка) 5 раз в сутки. Кратность приема — 1 таблетка каждые 4–5 ч. Курс лечения — 7 дней. Внутрь р–р Хлорофиллипта применяют при носительстве стафилококков в кишечнике и для профилактики послеоперационных осложнений. Взрослые принимают по 5 мл 1% спиртового р-ра, разведенного 30 мл воды, 3 раза в сутки за 40 мин до приема пищи.

При носительстве стафилококков в кишечнике Хлорофиллипт назначают также в клизме (20 мл 1% р-ра разводят в 1 л воды — доза для одной клизмы). Процедуру проводят 1 раз в сутки. Клизму с препаратом ставят через каждые 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.

Для местного применения (лечение ожогов и трофических язв) 1% р-ра разводят в соотношении 1:5 0,25% р-ром прокаина. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают 1% р-ром Хлорофиллипта канал шейки матки. Для спринцевания влагалища 15 мл 1% спиртового р-ра разводят в 1 л воды. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом.

Спрей используют местно при воспалениях органов верхних дыхательных путей (ангины, острые респираторные заболевания); взрослым впрыскивать в зев двумя нажатиями на клапан контейнера 3–4 раза в сутки в течение 3–4 дней. При лечении эрозий, трофических язв, ожогов смочить марлевую салфетку Хлорофиллиптом и оставить на поверхности кожи или слизистых оболочек на 15–20 мин. Процедуру проводят 2 раза в сутки. Манипуляции повторяют ежедневно в течение 10 дней.