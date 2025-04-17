Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,40
Экономия при брони: -10,70 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
79,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
65,90
Экономия при брони: -6,30 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -10,80 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
65,90
Экономия при брони: -6,30 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
89,10
Экономия при брони: -10,40 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
113,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
37,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
66,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
66,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
60,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
80,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -7,80 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье