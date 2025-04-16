Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,10
Экономия при брони: -1,70 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
63,00
Экономия при брони: -6,40 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
84,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
64,50
Экономия при брони: -7,90 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
77,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
65,50
Экономия при брони: -3,50 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
120,80
Экономия при брони: -7,30 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
84,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
67,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье