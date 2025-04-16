Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -11,30 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
59,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони: -5,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
242,78
Экономия при брони: -11,78 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони: -5,60 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
83,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
231,90 грн