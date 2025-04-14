Хлорофиллипт (Chlorophylliptum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
36,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
68,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
66,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
91,00
Экономия при брони: -8,90 грн
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,60 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт таблетки 12.5 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
62,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Хлорофиллипт раствор масляный 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт спрей контейнер стеклянный 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,90
Экономия при брони: -2,60 грн
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Хлорофиллипт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт раствор спиртовой 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
279,00 грн