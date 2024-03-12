ЭВКАЛИПТ ПРУТЬЕВИДНЫЙ* (EUCALYPTUS VIMINALIS*) Действующее вещество
эфирное масло (1–3%) и другие вещества (органические кислоты, дубильные и другие биологически активные вещества), содержащиеся в листьях эвкалипта прутьевидного, оказывают стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, слабое седативное действие, обладают также слабой местной противовоспалительной и антисептической активностью.
стоматит, ларингит, фарингит, трахеит, инфицированные раны, неспецифический бактериальный вульвовагинит и др.
для ингаляций и полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей, а также для лечения свежих и инфицированных ран, воспалительных заболеваний женских половых органов (примочки, промывания) готовят отвар: 10 г листьев эвкалипта заливают стаканом холодной воды и кипятят на слабом огне в течение 15 мин, охлаждают и процеживают; 1 столовая ложка отвара на стакан воды.
Настойку назначают внутрь в качестве противовоспалительного и антисептического средства при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, иногда — как успокаивающее средство. Принимают по 15–30 капель; для полоскания — по 10–15 капель на стакан воды. Применяют также для паровых ингаляций.
Эвкалиптовое масло применяют в виде полосканий и ингаляций, разведя 15–20 капель в стакане горячей воды.
Капсулы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки во время еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
повышенная чувствительность, воспалительные заболевания пищеварительного тракта и желчевыводящих путей, заболевания печени тяжелого течения; БА, коклюш, ложный круп или другие респираторные заболевания, сопровождающиеся выраженной гиперчувствительностью дыхательных путей.
редко — контактный дерматит.