Все аптеки Украины
Активные вещества — “Э”ЭВКАЛИПТ ПРУТЬЕВИДНЫЙ* (EUCALYPTUS VIMINALIS*)

ЭВКАЛИПТ ПРУТЬЕВИДНЫЙ* (EUCALYPTUS VIMINALIS*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 29 препаратов
Хлорофиллипт раствор спиртовой, 10 мг/мл, флакон стеклянный, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Хлорофиллипт Раствор спиртовой, 10 мг/мл, флакон стеклянный, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 981 аптеке
от 88,18 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт® раствор масляный, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Корпорация Артериум
Хлорофиллипт® Раствор масляный, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 970 аптеках
от 50,65 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Эвкалипта настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 742 аптеках
от 11,98 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт спрей, контейнер стеклянный, 15 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Спрей, контейнер стеклянный, 15 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Здоровье
В 600 аптеках
от 49,00 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта прутовидного листья листья, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Эвкалипта прутовидного листья Листья, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 435 аптеках
от 38,94 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Эвкалипта листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 388 аптеках
от 41,02 грн
Цены в аптеках
Эвколек суппозитории, 0,05 г, блистер, № 10; Лекхим-Харьков
Эвколек Суппозитории, 0,05 г, блистер, № 10 Лекхим-Харьков
В 353 аптеках
от 131,95 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт таблетки, 25 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Таблетки, 25 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 246 аптеках
от 26,21 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт таблетки, 25 мг, контейнер, № 40; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Таблетки, 25 мг, контейнер, № 40 Корпорация Здоровье
В 177 аптеках
от 36,95 грн
Цены в аптеках
Эвкафилипт спрей, флакон со спрей-насосом, 50 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Эвкафилипт Спрей, флакон со спрей-насосом, 50 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
В 122 аптеках
от 100,00 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта прутовидного листья листья, 2,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 20; ЗАО "Лектравы"
Эвкалипта прутовидного листья Листья, 2,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 114 аптеках
от 39,88 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Эвкалипта настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 97 аптеках
от 15,13 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт таблетки, 12,5 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Таблетки, 12,5 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 90 аптеках
от 20,27 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Фитофарм
Эвкалипта настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Фитофарм
В 87 аптеках
от 13,55 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта настойка настойка, 25 мл, флакон-капельница, № 1; Тернофарм
Эвкалипта настойка Настойка, 25 мл, флакон-капельница, № 1 Тернофарм
В 85 аптеках
от 11,15 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт концентрат для раствора для инъекций спиртовой, 2,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Концентрат для раствора для инъекций спиртовой, 2,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 38 аптеках
от 100,45 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт раствор спиртовой, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Раствор спиртовой, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 27 аптеках
от 66,98 грн
Цены в аптеках
Хлорофиллипт раствор масляный, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1; Корпорация Здоровье
Хлорофиллипт Раствор масляный, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1 Корпорация Здоровье
В 19 аптеках
от 32,36 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта настойка настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Эвкалипта настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 8 аптеках
от 19,00 грн
Цены в аптеках
Эвкалипт настойка для наружного и внутреннего применения, 25 мл, флакон-капельница, № 1; Лубныфарм
Эвкалипт Настойка для наружного и внутреннего применения, 25 мл, флакон-капельница, № 1 Лубныфарм
В 6 аптеках
от 17,66 грн
Цены в аптеках
Эвкалипт настойка для наружного и внутреннего применения, 100 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Эвкалипт Настойка для наружного и внутреннего применения, 100 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 6 аптеках
от 41,25 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Эвкалипта настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 6 аптеках
от 7,50 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта листья листья, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Эвкалипта листья Листья, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 6 аптеках
от 40,00 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта прутовидного листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Эвкалипта прутовидного листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 5 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Эвкалипта прутовидного листья листья, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Эвкалипта прутовидного листья Листья, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 50,10 грн
Цены в аптеках
Эвкафилипт настойка, флакон, 100 мл, № 1; Красная звезда
Эвкафилипт Настойка, флакон, 100 мл, № 1 Красная звезда
В 1 аптеке
от 94,00 грн
Цены в аптеках
Эвколек суппозитории, 0,05 г, блистер, № 5; Лекхим-Харьков
Эвколек Суппозитории, 0,05 г, блистер, № 5 Лекхим-Харьков
Нет в наличии
Эвкафилипт спрей, флакон со спрей-насосом, 50 мл, с насадкой горловой, с насадкой горловой, № 1; Красная звезда
Эвкафилипт Спрей, флакон со спрей-насосом, 50 мл, с насадкой горловой, с насадкой горловой, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Эвкафилипт настойка, флакон, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Эвкафилипт Настойка, флакон, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, листья, настойка, масло.

эфирное масло (1–3%) и другие вещества (органические кислоты, дубильные и другие биологически активные вещества), содержащиеся в листьях эвкалипта прутьевидного, оказывают стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, слабое седативное действие, обладают также слабой местной противовоспалительной и антисептической активностью.

стоматит, ларингит, фарингит, трахеит, инфицированные раны, неспецифический бактериальный вульвовагинит и др.

для ингаляций и полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей, а также для лечения свежих и инфицированных ран, воспалительных заболеваний женских половых органов (примочки, промывания) готовят отвар: 10 г листьев эвкалипта заливают стаканом холодной воды и кипятят на слабом огне в течение 15 мин, охлаждают и процеживают; 1 столовая ложка отвара на стакан воды.
Настойку назначают внутрь в качестве противовоспалительного и антисептического средства при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, иногда — как успокаивающее средство. Принимают по 15–30 капель; для полоскания — по 10–15 капель на стакан воды. Применяют также для паровых ингаляций.
Эвкалиптовое масло применяют в виде полосканий и ингаляций, разведя 15–20 капель в стакане горячей воды.
Капсулы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки во время еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

повышенная чувствительность, воспалительные заболевания пищеварительного тракта и желчевыводящих путей, заболевания печени тяжелого течения; БА, коклюш, ложный круп или другие респираторные заболевания, сопровождающиеся выраженной гиперчувствительностью дыхательных путей.

редко — контактный дерматит.