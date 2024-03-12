для ингаляций и полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей, а также для лечения свежих и инфицированных ран, воспалительных заболеваний женских половых органов (примочки, промывания) готовят отвар: 10 г листьев эвкалипта заливают стаканом холодной воды и кипятят на слабом огне в течение 15 мин, охлаждают и процеживают; 1 столовая ложка отвара на стакан воды.

Настойку назначают внутрь в качестве противовоспалительного и антисептического средства при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, иногда — как успокаивающее средство. Принимают по 15–30 капель; для полоскания — по 10–15 капель на стакан воды. Применяют также для паровых ингаляций.

Эвкалиптовое масло применяют в виде полосканий и ингаляций, разведя 15–20 капель в стакане горячей воды.

Капсулы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки во время еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.